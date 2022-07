Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Vitinha et Galtier, le PSG peut aussi remercier Antero Henrique

Publié le 2 juillet 2022 à 19h15 par Hugo Ferreira

De retour au Paris Saint-Germain après 3 ans, Antero Henrique semblait s’occuper des départs. Cependant, le rôle du dirigeant portugais ne se limiterait pas uniquement dans ce sens. En effet, ce dernier serait également impliqué sur les arrivées, puisqu’il aurait joué un rôle dans les négociations de contrat de Vitinha ainsi que de Christophe Galtier.

La mauvaise saison du Paris Saint-Germain va entraîner beaucoup de changements au sein du club. Dans l’effectif, certaines stars telles que Neymar ou Lionel Messi pourraient être invitées à se trouver un nouveau club. Cependant, l’organigramme va également être modifié. Les manœuvres ont déjà débuté avec le licenciement de Leonardo, ainsi que les arrivées de Luis Campos et d’Antero Henrique. Ce dernier retrouve donc le club de la capitale, qu’il avait quitté en 2019. Toutefois, son rôle semble encore flou.

Antero Henrique ne s’occupe finalement pas que des départs

Alors que Luis Campos occupe un poste de conseiller sportif, et s’occupe des arrivées, il semblait qu’Antero Henrique ne travaillait que sur les départs, comme celui d’Alphonse Areola à West Ham. Cependant, son rôle ne se limiterait pas uniquement à cela.

Henrique a joué un rôle pour Vitinha et Galtier