Mercato - PSG : Luis Campos prêt à relancer la piste Dybala ?

Publié le 2 juillet 2022 à 17h45 par Axel Cornic mis à jour le 2 juillet 2022 à 17h47

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala est l’une des belles occasions de ce mercato estival. L’Inter et l’AC Milan semblent se livrer un duel sans merci pour arracher sa signature, mais c’est le Paris Saint-Germain qui pourrait finalement rafler la mise, avec Dybala qui pourrait retrouver plusieurs compatriotes... dont Lionel Messi.

Si de nombreuses spéculations courent au sujet d’un départ de Neymar, pour le moment le Paris Saint-Germain semble partir avec un trio offensif inchangé avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pourtant, Luis Campos semble vouloir recruter un ou deux soutiens à la MNM et ces derniers jours une piste chaude semble s’est précisée avec Gianluca Scamacca. Le PSG pourrait débourser au total 50M€ pour s’offrir les services du jeune talent de Sassuolo et de la Squadra Azzurra , qui pourrait toutefois ne pas être le seul attaquant à débarquer.

Mercato - PSG : Icardi sur le départ, une énorme offre arrive… pour Wanda Nara https://t.co/9JxgtEPxFQ pic.twitter.com/J3xSzSLdcx — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 2, 2022

Le PSG, une réelle possibilité pour Dybala

D’après les informations de Tuttosport , le PSG garderait toujours un œil sur Paulo Dybala, qui a quitté la Juventus le 30 juin dernier au terme de son contrat. La concurrence est toutefois en place, puisque Arsenal et Manchester United se seraient renseignés tout récemment pour l’Argentin, alors que l’Inter l’AC Milan continuent leur duel en coulisses.

Est-ce que ça peut enfin coller avec Messi ?

La piste parisienne pourrait être extrêmement intéressante pour Paulo Dybala, qui réclamerait tout de même un salaire compris entre 7 et 10M€ depuis son départ de la Juventus. Au PSG il pourrait jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, bien que dans l’ombre de la MNM. Attention toutefois à Lionel Messi, avec qui la cohabitation en sélection n’a jamais marché.