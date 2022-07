Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son départ, Sergio Ramos est regretté au Real Madrid

Publié le 2 juillet 2022 à 16h15 par Bernard Colas

Après une dernière saison compliquée, durant laquelle il a été freiné par les blessures, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid à l’été 2021, libre de tout contrat. Le PSG a décidé de se positionner sur le défenseur espagnol, toujours embêté par son physique. Interrogé sur ce départ, Luka Modric reconnaît qu’il n’a pas été simple pour lui de voir son ami plier bagage.

Lionel Messi n’est pas l’unique figure du championnat espagnol à avoir plier bagage l’été dernier. Après seize saisons au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas prolongé son contrat et a pris le chemin du Paris Saint-Germain. Une première expérience à l’étranger compliquée pour le défenseur de 36 ans, qui n’a disputé que 13 rencontres sous ses nouvelles couleurs en raison de plusieurs blessures. À l’occasion d’un entretien accordé au média croate Sportske Novosti , Luka Modric est revenu sur le départ de l’ancien capitaine merengue et reconnaît qu’il n’a pas été simple de le voir rejoindre le PSG.

PSG : Real Madrid, Ballon d'Or... Cette révélation improbable sur Sergio Ramos https://t.co/6hT6jniP8x pic.twitter.com/HA77zgo7fb — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 29, 2022

« Ça me manque d'être avec lui »

« Quand quelqu'un avec qui vous avez partagé tant d'années part, c'est toujours douloureux . Pour tout le monde. C'était difficile pour moi d'arriver à la pré-saison, et après neuf ans, Sergio n'était pas là. Dès le premier jour, il a été proche de moi, il m'a aidé à m'adapter à Madrid, il m'a encouragé quand je ne jouais pas beaucoup, il a cru en mon potentiel..... Nous sommes devenus de grands amis, nos familles passent du temps ensemble et nous partons en vacances ensemble. Nous nous parlons encore tous les jours, au moins par messages. Ça me manque d'être avec lui, mais c'est comme ça dans le football », explique Luka Modric.

« Les changements sont la norme de la vie quotidienne même pour ceux qui, comme lui, ont tout conquis vivant »