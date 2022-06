Foot - PSG

PSG : Real Madrid, Ballon d'Or... Cette révélation improbable sur Sergio Ramos

Publié le 29 juin 2022 à 23h30 par Dan Marciano

La presse espagnole fait d'étonnantes révélations sur Sergio Ramos. En 2020, le défenseur, qui évoluait alors au Real Madrid, avant demandé au président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, de l'aider à remporter le Ballon d'Or. Mais cette année-là, le trophée n'avait pas été attribué en raison de la pandémie de Covid-19.

La saison 2019/2020 n'a pas été la plus brillante de l'histoire du Real Madrid. Certes, le club espagnol avait remporté le championnat et la Supercoupe d'Espagne, mais sa défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Manchester City avait fait tâche. Toutefois, ces résultats étaient suffisants pour dire à Sergio Ramos qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or. Capitaine du Real Madrid, l'international espagnol estimait avoir réalisé l'une des meilleurs saisons de sa carrière. Désireux de mettre la main sur le prestigieux trophée, Sergio Ramos avait fait appel à Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, afin qu'il plaide sa cause auprès de l'UEFA. Le média El Confidencial révèle la teneur des messages.

Ramos envió mensajes a Rubiales para pedirle su ayuda para ganar el Balón de Oro."Sabes que nunca te he pedido nada (...), creo que es un año especial por mi rendimiento. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas de la UEFA"https://t.co/x2hM4yWFXb — El Confidencial (@elconfidencial) June 29, 2022

« Aidez-moi en ce qui concerne le Ballon d'Or. Je vous remercierais pour toute ma vie. Pas seulement pour moi, mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite amplement»

« Rubi, bonsoir. J'espère que tu vas bien avec toute ta famille. Tu sais que je ne t'ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une année spéciale pour les performances que j'ai données. J'aimerais que tu m'aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l'UEFA et de tes contacts pour le Ballon d'or. Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup. Je te salue chaleureusement (...) Bref, je compte sur ton aide. Je t'embrasse et je te verrai quand tu voudras un jour et nous déjeunerons ensemble » aurait lâché Sergio Ramos au responsable espagnol.

« Ce n'est pas moi qui décide du Ballon d'Or, mais... »

Un message étonnant puisque le Ballon d'Or est remis par France Football, non pas par les fédérations. Luis Rubiales a tout de même répondu à l'actuel joueur du PSG. « Bonjour, Sergio. Tout d'abord, félicitations, je pense que c'est une bonne année pour toi. Je te souhaite une magnifique finale de la Ligue des champions. Bien sûr, ce n'est pas moi qui décide du Ballon d'Or, mais tout ce que je peux faire pour t'aider, tu peux compter sur moi. Un gros câlin » aurait-il répondu dans des propos rapportés par le quotidien espagnol.

Le Ballon d'Or n'avait pas été attribué en 2020