PSG : En guerre contre le Barça, Al-Khelaïfi prend une incroyable décision

Publié le 29 juin 2022 à 22h10 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi mène la fronde contre les trois frondeurs qui ont organisé la Super Ligue à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Fort de son rôle de président de l'ECA, le patron du PSG en aurait ainsi profité pour jouer une nouvelle fois un sale tour au Barça...

Ce n'est plus un secret, entre le PSG et le FC Barcelone, les relations sont assez froides. Les deux clubs ont vu naître une rivalité sportive qui s'est reportées sur le marché des transferts comme en témoigne le transfert de Neymar en 2017. Et ces derniers mois, rien ne s'est arrangé avec le projet avorté de la création de la Super Ligue par le FC Barcelone, accompagnée par le Real Madrid et la Juventus. Un projet auquel s'est opposé Nasser Al-Khelaïfi qui s'est ainsi rapproché de l'UEFA en obtenant le poste de président de l'ECA.

L'AS Roma se retire du Trophée Gamber...

Et les tensions sont encore importantes comme en témoignent les sorties récurrentes de Javier Tebas qui a même décidé d'attaquer le PSG en justice après la prolongation de Kylian Mbappé. Dans le même temps, l'organisation du Trophée Gamber a été annulée, l'AS Roma s'étant retirée. « Le service juridique du club étudie une éventuelle action contre le club italien pour les dommages causés au FC Barcelone et à ses supporters en raison de cette décision inattendue et injustifiée », indiquaient les Catalans dans leur communiqué.

