PSG : Mbappé, Messi… Voilà à quoi va ressembler l’équipe de Galtier

Publié le 27 juin 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais aujourd’hui tout indique que Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG. Actuellement sur le banc de l’OGC Nice, il devrait ainsi remplacer Mauricio Pochettino et prendre les commandes du club de la capitale. Forcément, la patte Galtier devrait être visible sur le jeu des Parisiens. Pour autant, le natif de Marseille pourrait également revoir un peu ses plans de jeu et notamment son schéma tactique. Voilà donc ce que cela pourrait donner au PSG.

Aujourd’hui, le système Galtier est très bien rôdé. En effet, ces dernières saisons, celui qu’on annonce sur le banc du PSG a toujours utilisé le même schéma, à savoir un 4-4-2 très regroupé avec des lignes proches. « A chaque fois que je l’ai affronté, il utilisait un 4-4-2 avec un bloc très serré où il était difficile de mettre le ballon entre les lignes. C’était une équipe très difficile à battre et il a été champion avec le LOSC, ce qui était un exploit », expliquait notamment Ander Herrera, joueur du PSG, concernant les méthodes de Christophe Galtier. Faut-il alors s’attendre à revoir ce 4-4-2 pour le club de la capitale ? Aux derniers échos, la réponse semble être non. En effet, une révolution tactique pourrait se dérouler, que ce soit pour le PSG que pour Christophe Galtier. Désormais, c’est dans un schéma à 3 défenseurs centraux que les champions de France pourraient évoluer. De quoi forcément chambouler l’animation qu’on avait l’habitude de connaitre jusqu’à présent.

Un 3-5-2 ou un 3-4-3 pour le PSG de Galtier ?

Ces derniers mois, ce système à 3 centraux a régulièrement été réclamé à Mauricio Pochettino, qui n’a que très jeu joué dans ce schéma. Christophe Galtier pourrait donc lui le faire avec le PSG. A quoi pourrait alors ressembler l’équipe parisienne avec cette organisation tactique ? Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est parti pour être numéro 1. Pour ce qui est des 3 défenseurs centraux, il y a actuellement à Paris : Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Mais il va falloir des armes en plus et c’est pour cela que Milan Skriniar est ciblé. Ils seront 4 pour 3 places. Dans les couloirs, Achraf Hakimi, à droite, et Nuno Mendes, à gauche, auront des rôles importants. Le Marocain et le Portugais sont d’ailleurs connus pour leur apport offensif et ce schéma pourrait alors les mettre plus que jamais dans la lumière. Pour ce qui est des 2 places au milieu de terrain, une semble déjà réservée à Marco Verratti. Qui l’accompagnera ? Cela pourrait bien être Vitinha ou Renato Sanches, qui se rapprochent du PSG, alors que Danilo Pereira ou Idrissa Gueye sont encore là. Enfin, pour ce qui est de l’animation offensive, cela dépendra si Galtier évoluera avec un 10 et deux attaquants de pointe ou un 9 et deux ailiers. Cela pourrait alors permettre à Lionel Messi d’être en meneur de jeu derrière Kylian Mbappé et un autre attaquant, mais cela laisserait Neymar sur le bord du terrain. A moins que le trio ne soit aligné avec Neymar à gauche, Messi à droite et Mbappé en pointe.