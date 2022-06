Foot - PSG

PSG : Lionel Messi a l'origine d'une première révolution de Christophe Galtier ?

Publié le 26 juin 2022 à 11h00 par Arthur Montagne mis à jour le 26 juin 2022 à 11h06

Bien qu'il ne soit pas officiellement nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier va bien succéder à Mauricio Pochettino à Paris dans les prochains jours. D'ailleurs, en coulisses, le futur ex-entraîneur de l'OGC Nice travaille sur les contours de son futur effectif, et réfléchit également à la façon dont il va faire jouer son équipe la saison prochaine. Avec une priorité : mettre Lionel Messi dans les meilleures conditions.

Ce n'est pas encore officiel, mais Christophe Galtier sera bien le futur entraîneur du PSG. L'officialisation interviendra lorsque le club de la capitale aura trouvé un accord avec sa direction concernant la rupture de sa dernière année de contrat. Mais cela n'empêche pas l'ancien coach du LOSC d'être déjà très actif en coulisses pour son prochain effectif. Dans cette optique, Christophe Galtier discute avec Luis Campos et Antero Henrique au sujet du marché des transferts et plusieurs pistes émergent. Comme révélé par le10sport.com, le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto semble bouclé, tandis que la piste menant à Renato Sanches est également très chaude. L'arrivée de Milan Skriniar est également en excellente voie. Par conséquent, Christophe Galtier peut commencer à y voir plus clair sur son effectif en vue de la tactique à adopter pour la saison prochaine.

La tactique de Galtier guidée par Messi