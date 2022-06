Foot - PSG

PSG : La carrière de Kylian Mbappé en 5 chiffres fous

Publié le 25 juin 2022 à 15h00 par La rédaction

Dans la peau du joueur précoce, Kylian Mbappé a gravi les échelons pour devenir l’un des plus grands joueurs européens. Voici 5 statistiques qui montrent l’évolution de Kylian Mbappé.

1) 171 réalisations

Au PSG, le monde a été témoin en seulement 5 saisons de l’explosion du joyau français. Il a su se développer à une vitesse folle. Il était déjà capable de faire les choses mieux que la plupart des footballeurs, mais il n’a pas arrêté de travailler d’arrache-pied pour faire toujours mieux. Son sens du but s’est décuplé. Un sens du but qui lui a permis de passer devant l’une des légendes de l’ère QSI, Zlatan Ibrahimovic avec 171 buts.

2) 95 millions de followers toutes les plateformes confondues

À nouveau, la progression est notable. En 2019, son nombre de followers sur les réseaux sociaux était de 24 millions. Aujourd’hui, le chiffre a explosé pour avoisiner les 95 millions. Kylian Mbappé est devenu un véritable personnage public. Un personnage dont l’avis compte.

3) 10 buts en équipe de France sur une saison

L’attaquant du PSG, termine la saison sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France sur une seule saison. Il est devancé par Michel Platini et ses 12 buts ainsi que Just Fontaine et ses 14 buts en 9 rencontres. Le chiffre témoigne d’une envie de se montrer décisif après son dernier Euro manqué. Le joueur de 23 ans a permis aux Bleus de remporter des rencontres importantes comme la Ligue des Nations lors du final 4. Il termine la saison à 49 buts sur une saison, toute compétitions confondues.

🇫🇷🔙… @equipedefrance pic.twitter.com/LDPuMOZE8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 28, 2022

4) 19 ans

Lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus, Kylian Mbappé est buteur à la 65e minute. Un but qui l’avait déjà fait rentrer dans l’histoire. Mbappé était devenu le plus jeune joueur à inscrire un but en finale de Coupe du Monde depuis le brésilien Pelé qui avait réalisé l’exploit en 1958 lors du Mondial en Suède.

5) 18 ans et 2 mois

À Monaco, Kylian Mbappé s’est montré dans la plus belle des compétitions de clubs. C’est dans une grande affiche, à l’Etihad Stadium que le jeune homme de 18 ans inscrit son premier but, pour sa première titularisation en Ligue des Champions. Un but qui le fait entrer dans le Panthéon des plus jeunes joueurs français de l’histoire de la Ligue des Champions ayant inscrit un but. Mbappé à 18 ans et 2 mois prend la 2e place du classement derrière Karim Benzema.