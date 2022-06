Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du vestiaire du PSG sur la prolongation de Kylian Mbappé

Publié le 23 juin 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Au terme d’un long feuilleton riche en rebondissements, Kylian Mbappé a fini par snober le Real Madrid, signant finalement un nouveau contrat avec le PSG jusqu’en 2025. La belle histoire va ainsi continuer entre le crack de Bondy et le club de la capitale. De quoi faire le bonheur de ses coéquipiers. Ander Herrera est d’ailleurs revenu sur ce dossier Mbappé.

Le Real Madrid ou le PSG. Kylian Mbappé avait l’embarras du choix pour son avenir. Arrivant au terme de son contrat, le Français devait prendre une décision. Pendant longtemps, on a pensé qu’il rejoindrait la Casa Blanca. Cela semblait écrit, même Florentino Pérez pensait avoir la parole de Mbappé à propos de cette arrivée de Mbappé. Il était d'ailleurs plutôt question de savoir quand le joueur du PSG viendrait plutôt que de savoir s’il allait venir ou non. Finalement, le crack de Bondy a choisi de continuer avec le PSG alors que le Qatar a fait un énorme forcing pour le convaincre de prolonger.

Mercato - PSG : Comment le Qatar a tout renversé pour Mbappé https://t.co/moHsTbnD7m pic.twitter.com/zi3I4DlLd8 — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

« Il a décidé de faire l’histoire dans le club de sa ville »