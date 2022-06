Foot - PSG

PSG : Zidane, Tebas… Nasser Al-Khelaïfi a menti

Publié le 22 juin 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Lors d’interviews pour Le Parisien et Marca, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire savoir qu’il n’y avait eu aucun contact entre le PSG et Zinedine Zidane pour la succession de Mauricio Pochettino tout en se payant Javier Tebas après les multiples sorties médiatiques du président de la Liga sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé frauduleuse d’après lui. Daniel Riolo a remis l'intégrité du président du Paris Saint-Germain en doute sur son compte Twitter.

À l’occasion d’une longue interview accordée au Parisien et publiée sur le site internet du quotidien de la capitale mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu’il n’avait jamais discuté avec Zinedine Zidane de la possibilité de venir à Paris afin de prendre les rênes de l’effectif parisien. Une déclaration qui a surpris Daniel Riolo qui ne manquait pas dans la foulée par le biais de l’enregistrement de l’ After Foot de souligner le fait que le président du PSG avait pris un « râteau » pour la première fois depuis son arrivée à la présidence parisienne à l’été 2011. Au cours d’une entrevue pour Marca, Al-Khelaïfi a également réglé ses comptes avec Javier Tebas, le président de la Liga, qui a dernièrement déposé une plainte envers le PSG pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé qui n’aurait selon lui pas due être rendue possible en raison des pertes financières du Paris Saint-Germain lors des dernières années. « Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne (…) Regardez le cas de Messi. C'était pareil, ils disaient que c'était financièrement impossible et nous avons gagné de l'argent avec Messi. Il n'en a aucune idée et il devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort ».

En même temps NAK il connaît personne. Auj c’est : qui est Tebas ? Hier il disait : mais qui est Zidane, je l’ai jamais vu. Bientôt il demandera : mais qui est le président du PSG ? Bah c’est Pinocchio — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 22, 2022

« Qui est le président du PSG ? Bah c’est Pinocchio »