PSG : Neymar, Ronaldinho… Le Top 5 des plus grands numéro 10

Publié le 24 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Dans ses 52 ans d’histoire, le PSG a vu passer un certain nombre de grands talents et notamment certains qui ont porté le célèbre numéro 10 et ont été les meneurs de jeu du club de la capitale. Retour sur les profils les plus marquants à ce poste dans l’histoire du PSG.

1-Ronaldinho

Comment débuter ce classement sans évoquer la légende Ronaldinho ? Passé par le PSG entre 2001 et 2003, le meneur de jeu brésilien avait donc découvert le football européen dans la capitale avant d’exploser au plus haut niveau par la suite avec le FC Barcelone. En 77 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, Ronaldinho a marqué 25 fois et délivré 22 passes décisives. Un passage marquant, qui a perpétué la belle histoire des joueurs brésiliens au sein du PSG.

2-Safet Susic

Pendant neuf ans, Safet Susic a porté le maillot du PSG dont il a marqué l’histoire en étant notamment l’un des grands artisans du premier titre de champion de France, en 1986. L’histoire avait pourtant débuté de manière étrange avec le meneur de jeu, qui avait 27 ans au moment de son transfert au PSG à l’été 1982, hors à l’époque, avant leurs 28 ans, les Yougoslaves n’avaient pas le droit d’évoluer dans un club étranger, et Susic avait donc été obligé de patienter sagement.

3-Rai

Recruté par le PSG en 1993 alors qu’il était capitaine de la sélection brésilienne, Rai a marqué de son empreinte son passage au Parc des Princes. Après une première saison très compliquée, le numéro 10 auriverde s’est accroché et a fini par s’affirmer, permettant d’ailleurs au PSG de rafler de nombreux titres durant son passage (1 Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe, 1 Ligue 1, 2 Coupe de France, 2 Coupe de la Ligue et 1 Trophées des Champions).

4-Neymar

C’est un fait, l’histoire que vit actuellement Neymar au PSG est davantage composée de bas que de hauts. L’international brésilien peine à retrouver son meilleur niveau depuis son transfert historique en 2017 (222M€) qui en a fait le joueur le plus cher de l'histoire du mercato, et il se voit souvent reprocher son hygiène de vie et ses performances globales. Pourtant, lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, Neymar est assurément un joueur de classe internationale et reste un élément capable de mener le PSG aux sommets. Reste à savoir s’il y parviendra.

5-Jay-Jay Okocha

Attiré par le PSG à l’époque de Charles Biétry juste après la Coupe du Monde 1998 en France, Jay-Jay Okocha est devenu à l’époque le transfert le plus cher de la Ligue 1 (17M€). Un gros coup pour assurer la succession de Rai au poste de meneur de jeu, et l’international nigérian avait d’ailleurs ouvert le bal de fort belle manière en inscrivant un but d’anthologie contre Bordeaux lors de son premier match avec le PSG. Et Okocha partira finalement en fin de contrat en 2002, laissant son numéro 10 à un certain Ronaldinho…



Mention honorable pour d’autres ex-numéros 10 du PSG : Mustapha Dahleb, Valdo, Nenê, Stéphane Sessegnon et Javier Pastore qui ont également, chacun à leur manière et avec leur propre style, été des meneurs de jeu importants de leurs époques respectives au Parc des Princes.