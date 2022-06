Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG… Ousmane Dembélé a dit son dernier mot au Barça

Publié le 27 juin 2022 à 20h00 par Ewen Robin

Avec un contrat expirant le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait devenir libre de tout contrat dans les prochains jours. À 5 jours du terme, le Français et le club catalan devraient prendre une décision rapidement. Courtisé par le PSG et Chelsea, l’avenir d’Ousmane Dembélé est plus que jamais incertain…

Le destin d’Ousmane Dembélé (1 but et 13 passes décisives en Liga cette saison) va se jouer cette semaine ! En effet, le contrat de l’ailier français expire le 30 juin et le FC Barcelone espère le prolonger avant cette date. Apprécié par Xavi pour ses qualités technique, Dembélé reste indécis quant à son avenir. Ainsi, le PSG et Chelsea resteraient à l’affût de la situation, prêts à récupérer le Français en cas de désaccord avec le Barça.

Transferts : PSG, Barcelone… Voilà les cinq options d’Ousmane Dembélé sur ce mercato https://t.co/iVPnZ6wTG5 pic.twitter.com/yM3kcW4VVd — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Ousmane Dembélé a fait un geste

Selon les informations de Foot Mercato , Ousmane Dembélé aurait fait une concession et accepterait désormais que l'offre de prolongation du FC Barcelone soit inférieure aux propositions de contrat des autres club intéressés. Le Barça conserve donc ses chances dans le dossier, mais devra augmenter son offre.

La balle est dans le camp du Barça