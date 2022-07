Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi monte au créneau pour Neymar

Publié le 3 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Pendant des années, Lionel Messi et Neymar ont tenté de s’attirer au FC Barcelone et inversement au PSG. Depuis l’été dernier, les deux anciens compères d’attaque du FC Barcelone se sont retrouvés à Paris. Cependant, l’avenir de Neymar dans la capitale paraît désormais très incertain. De quoi forcer Messi à monter à créneau.

Ce n’est plus un secret tant la situation de Neymar au PSG est commentée dans la presse que ce soit par les médias, le président Nasser Al-Khelaïfi au PSG, le président de Santos ou encore des Brésiliens comme Thiago Silva ou Joelinton. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar ne serait plus le bienvenu au PSG.

Thiago Silva et Joelinton sont prêts à accueillir Neymar à Chelsea et à Newcastle

En début de semaine, Thiago Silva a interpellé Neymar par le biais de la presse brésilienne afin que son ancien coéquipier au PSG fasse le choix de traverser la Manche et de s’installer à Londres avec lui à Chelsea. « Il faut qu’il vienne à Chelsea. S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela se concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations ». Autre compatriote brésilien, Joelinton évolue avec Bruno Guimarães à Newcastle et espère que Neymar arborera la tunique des Magpies avec le numéro 10. « Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ».

Mercato - PSG : Le Qatar s'est tiré une balle dans le pied pour Neymar https://t.co/FGBdOHGDvC pic.twitter.com/oPWUywJQTJ — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Lionel Messi ne veut pas être séparé de Neymar