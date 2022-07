Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos doit-il se jeter sur Dybala pour oublier Neymar ?

Publié le 3 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait sur la sellette à Paris. En effet, les hautes sphères du PSG auraient fait savoir à leur numéro 10 qu'ils voulaient le voir partir cet été. En parallèle, le club de la capitale aurait réactivé la piste menant à Paulo Dybala, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 30 juin. Mais selon vous, le PSG doit-il se jeter sur le joyau argentin pour oublier Neymar ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est aujourd'hui engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2027. Selon nos informations, divulguées au mois de mai, le club de la capitale et la star brésilienne ont paraphé un nouveau contrat pour être lié jusqu'en 2025. Et grâce à deux clauses insérées dans son bail, Neymar a été prolongé automatiquement d'une année l'été dernier, avant de voir son contrat être une nouvelle fois étendu d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2027, dernièrement.

Neymar poussé vers la sortie par le PSG ?

Malgré tout, Neymar pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, la direction parisienne aurait fait savoir à son numéro 10 qu'elle voulait le voir partir lors de ce mercato. Et pour renforcer son attaque après son départ, le PSG aurait plusieurs idées en tête, telles que Ousmane Dembélé - qui est libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone - Robert Lewandowski - qui veut quitter le Bayern lors de ce mercato estival - ou encore Riyad Mahrez (Manchester City) et Nicolo Zaniolo (AS Rome), mais ce ne serait pas tout.

Luis Campos a activé plusieurs pistes offensives

Selon les informations de Tuttosport , le PSG aurait décidé de relancer la piste menant à Paulo Dybala. En effet, comme l'a précisé le média italien, le club de la capitale - mené par son nouveau conseiller football Luis Campos - garderait un oeil sur le joyau argentin, qui vient de quitter la Juventus parce que son contrat arrivait à terme le 30 juin.

Paulo Dybala également dans le viseur du PSG ?

Ainsi, le PSG ne manquerait pas de pistes pour pallier le potentiel départ de Neymar cet été.



