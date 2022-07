Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec cuisant se dessine pour Luis Campos

Publié le 2 juillet 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Dernière des pistes évoquées cet été pour le Paris Saint-Germain, Nicolo Zaniolo semble avoir les idées claires au sujet de son avenir. Grand espoir du football italien, il songerait de plus en plus à un départ de l’AS Roma après sa victoire en Ligue Europa Conference... mais pas vraiment pour rejoindre le PSG !

C’est l’énième nom d’un mercato estival qui s’annonce brûlant pour le Paris Saint-Germain. Auteur du but qui a offert le premier titre européen à l’AS Roma cette saison, Nicolo Zaniolo serait dans le viseur de Luis Campos. La presse italienne assure que le PSG aurait approché son entourage, alors que les choses n'iraient pas vraiment bien pour lui à l’AS Roma.

Mercato - PSG : Un dossier pourrait se rouvrir au niveau des ventes https://t.co/m56MvNB6VG pic.twitter.com/4YvaYaNuWt — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 2, 2022

Un avenir loin de Rome ?

Il Corriere dello Sport parle effectivement de tensions concernant sa prolongation de contrat. Zaniolo voudrait devenir l’un des plus gros salaires du club, ce que ses dirigeants ne seraient pas vraiment prêts à lui accorder. Si aucun accord n’est rapidement trouvé, un départ pourrait bien devenir la seule solution.

Zaniolo ne veut que la Juventus