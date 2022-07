Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour ce protégé de Mourinho, Campos est dos au mur

Publié le 2 juillet 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 2 juillet 2022 à 17h18

Nicolo Zaniolo (22 ans) dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à la Roma où il bénéficie de la confiance de José Mourinho. Pour autant, un transfert de l’international italien ne serait pas une option écartée par la direction du club de la Louve qui aurait déjà fixé ses conditions financières pour cette opération. Une chance pour le PSG de Luis Campos qui accuserait cependant un retard sur la Juventus.

Officiellement conseiller football du PSG depuis le 10 juin dernier, Luis Campos a déjà pu boucler le transfert de Vitinha pour 40M€ et aimerait en faire de même avec Milan Skriniar, Gianluca Scamacca et Renato Sanches, un intérêt révélé par le10sport.com le 18 juin dernier. Pour autant, à cela ne se limiterait pas les pistes du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts.

Luis Campos se pencherait sur le dossier Nicolo Zaniolo

Ce samedi, le Corriere dello Sport fait savoir que Luis Campos s’immiscerait dans la course à la signature dans laquelle figurerait notamment la Juventus et le Milan AC. Consciente des intérêts suscités par son milieu de terrain, la Roma aurait fixé son prix à 50M€ sur le marché. Le conseiller football du PSG, qui songerait sérieusement à faire une offre pour l’international italien, saurait donc à quoi s’en tenir.

