Mercato - PSG : Deux gros départs en bonne voie ?

Publié le 2 juillet 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Décidé à dégraisser l’effectif actuellement en place, le Paris Saint-Germain se confronte à quelques dossiers délicats et à d’autres, qui semblent pouvoir se décanter au cours des prochaines semaines. C’est le cas avec Leandro Paredes et Presnel Kimpembe, qui pourraient poursuivre leur carrière à l’étranger.

Le doigt est pointé sur les départs. Alors que Leonardo a toujours eu des difficultés à vendre, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont fait appel à Antero Henrique pour qu’il trouve des solutions à la longue liste d’indésirables. Leandro Paredes en ferait partie, tandis que son coéquipier Presnel Kimpembe aurait des envies d’ailleurs. Ça tombe bien, les deux joueurs du PSG pourraient avoir la même destination.

Mercato - PSG : Un dossier pourrait se rouvrir au niveau des ventes https://t.co/m56MvNB6VG pic.twitter.com/4YvaYaNuWt — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 2, 2022

La Juventus accélère sur Paredes

La Stampa rapporte ce samedi l’intérêt de la Juventus, qui suit déjà depuis plusieurs années Leandro Paredes. Ce dernier serait très apprécié par Massimiliano Allegri qui serait en train de pousser pour écarter les autres pistes évoquées pour renforcer son milieu de terrain. Un échange avec Moise Kean a été évoqué, mais la solution devrait vraisemblablement venir d‘ailleurs.

Kimpembe aussi ?