Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un pactole de 50M€ débloqué par Antero Henrique ?

Publié le 29 juin 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Mandaté par le Paris Saint-Germain afin de trouver un nouveau club aux différents indésirables, Antero Henrique a déjà fait un premier pas avec le transfert d’Alphonse Areola à West Ham. Mais deux autres dossiers pourraient bientôt être bouclés avec les départs de Julian Draxler et d’Abdou Diallo au cours des prochaines semaines.

C’est la priorité de l’été. Le Paris Saint-Germain doit absolument vendre en ce mercato estival pour équilibrer son bilan, mais surtout pour dégraisser un effectif beaucoup trop fourni. Certains joueurs semblent définitivement hors des plans du club et c’est notamment le cas avec Layvin Kurzawa, qui n’a pas disputé le moindre match cette saison à part une brève apparition lors du Trophée des Champions 2021. Convaincu par son prêt, West Ham a levé l’option d’achat d’Alphonse Areola ce qui a déjà rapporté près de 12M€ au PSG. D’autres pourraient bientôt suivre, avec Antero Henrique qui aurait trouvé un allié de taille en ce mercato, avec l’AC Milan.

Mercato - PSG : Le clan Neymar pose une condition à 200M€ pour partir https://t.co/ZbjNGYXGfA pic.twitter.com/hhIpXHj2p1 — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Milan pourrait prendre Diallo pour 30M€...

La Gazzetta dello Sport a annoncé tout récemment que les Champions d’Italie en titre auraient les yeux rivés sur l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain et notamment sur Abdou Diallo, une piste déjà tentée cet hiver par Paolo Maldini, qui semble être l’un de ses grands fans. Ce mercredi, c’est Tutosport qui confirme la tendance, en annonçant l’intention des Rossoneri de se rattraper après l’échec rencontré avec Sven Botman, qui a quitté le LOSC pour rejoindre Newcastle. Ainsi, Diallo pourrait rapporter près de 30M€ au PSG, soit plus ou moins ce qu’il a couté en juillet 2019.

Julien Draxler pour 20M€

L’autre grand objectif des Milanais semble être Julian Draxler. Là encore, La Gazzetta dello Sport explique que son profil est tout particulièrement apprécié, surtout parce qu’il peut jouer en 10 comme sur un côté. Il ne serait pas la priorité pour le moment, puisque l’AC Milan préfèrerait se concentrer sur Marco Asensio du Real Madrid, mais ce dernier pourrait se révéler être beaucoup plus que l’Allemand, qui pourrait rapporter autour de 20M€ au PSG.

Et Kehrer ?