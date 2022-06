Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une option résiste pour le départ de Thilo Kehrer

Publié le 22 juin 2022 à 19h15 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Thilo Kehrer semble être l’un des principaux candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain. Cette saison il n’a que peu joué et ne semble clairement pas faire partie du projet de Luis Campos, le nouveau boss du sportif au PSG.

C’est sans aucun doute le plus gros dossier de l’été. Face à un effectif surchargé, le Paris Saint-Germain doit absolument dégraisser et ces dernières semaines plusieurs messages clairs semblent avoir été envoyés aux principaux concernés. Le président Nasser Al-Khelaïfi a même fait une annonce publique aux faux airs d’avertissement tout récemment, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en déclarant : « Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». La liste est très longue puisqu’on peut y retrouver une dizaine de joueurs, de Keylor Navas jusqu’à Mauro Icardi, en passant par Julian Draxler, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer. Ce dernier aurait d’ailleurs été inséré dans les négociations avec l’Inter pour Milan Skriniar, sans succès.

Un possible deal à venir avec l’Inter ?