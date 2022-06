Mercato - PSG : Le feuilleton Lewandowski se trouve dans une véritable impasse

Foot - Mercato - PSG

Alors que Luis Campos songerait à l’attirer au PSG avec l’aide de son agent Pini Zahavi, Robert Lewandowski ne jurerait toujours que par le FC Barcelone. Cependant, le Bayern Munich camperait sur ses positions et refuserait comme ce fut le cas jusqu’ici, de se séparer d’un si précieux atout offensif.

Depuis quelque temps, le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance du côté du PSG et le recrutement de l’attaquant du Bayern Munich serait même perçu comme étant une priorité estivale de Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG. Néanmoins, l’origine de l’intérêt du club de la capitale remonterait à l’été dernier, moment où un éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid était d’actualité comme le10sport.com vous l’avait révélé le 25 août dernier. Concurrencé par le FC Barcelone dans la course à la signature de Lewandowski, le PSG aura fort à faire. D’une part en raison de la préférence du joueur pour le FC Barcelone, mais surtout parce que le Bayern Munich compterait bien conserver son avant-centre qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023. Nouvelle recrue du club bavarois, Sadio Mané s’est confié à Sport BILD sur une éventuelle collaboration avec Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque du Bayern Munich. « Si je veux qu’il reste pour jouer avec lui ? Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur ce genre de choses. Je suis ici pour le FC Bayern. Et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers ! ».

🇩🇪 Robert Lewandowski's situation remains unchanged he wants to leave Bayern Munich for Barcelona📝 Barcelona want to improve on their first offer for the Polish striker❌ Bayern don't want to let the player go[via @Plettigoal] pic.twitter.com/c66HsR18f0