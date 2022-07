Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, transfert... Neymar reçoit un conseil improbable pour son avenir

Publié le 2 juillet 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Cet été, Neymar pourrait bien faire ses valises et quitter le PSG. La star brésilienne est régulièrement annoncée sur le départ ces derniers temps et la direction parisienne tenterait de boucler son transfert cet été. Le joueur de 30 ans a d’ailleurs reçu un conseil plutôt improbable pour sa prochaine destination.

Lors de ce mercato estival, le PSG pourrait bien se séparer de Neymar. En effet, pe club de la capitale souhaiterait se débarrasser de sa star brésilienne. Ainsi, le joueur de 30 est annoncé vers plusieurs clubs ces derniers jours, comme Chelsea, l’Atletico de Madrid, la Juventus ou encore Newcastle. Toutefois, son départ ne devrait pas être simple à réaliser. Comme le10sport.com l’avait annoncé en exclusivité, Neymar dispose d’une clause lui permettant de prolonger automatiquement son contrat jusqu’en juin 2027. Cette dernière aurait d'ailleurs été activée comme certains médias l'ont laissé entendre ces derniers jours. Et la direction parisienne regretterait d’avoir pris cette décision comme l’a rapporté L’Equipe ce vendredi. Mais malgré cela, Neymar serait toujours sujet à un transfert lors de ce mercato estival. Et dans cette optique, le Brésilien a reçu un conseil improbable pour son avenir.

Direction Naples pour Neymar ?

Au micro d’ UOL Esporte , pendant le podcast Mundo Ed , Edmundo - ex-joueur passé par la Fiorentina ou encore le Napoli - a invité Neymar à songer à un avenir en Serie A, et plus précisément à Naples : « Après le PSG, l'idéal serait Naples. J'ai joué chez les Azzurri pendant six mois, c'était une expérience fantastique à vivre. Ce serait fantastique de voir Neymar là-bas, il serait bien en Italie. »

Un transfert à cause de ses prestations décevantes ?

Par la suite, Edmundo a avoué que le départ de Neymar pourrait être provoqué par l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier, en plus de ses mauvaises prestations cette saison : « Le club n'avait pas besoin de recruter Messi, quand on a Mbappé et Neymar, on doit faire jouer les trois. Les performances de Neymar n'ont pas été très bonnes la saison dernière, peut-être que pour résoudre ce problème le président pense à sa vente. »

Une adaptation possiblement délicate à Newcastle