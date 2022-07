Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles confirmations pour le transfert de Kimpembe

Publié le 2 juillet 2022 à 23h00 par Pierrick Levallet

Titulaire dans la défense du PSG et possédant un statut de leader dans le vestiaire, Presnel Kimpembe pourrait pourtant quitter le club de la capitale cet été. Le joueur de 26 ans est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers jours. D’ailleurs, la direction parisienne ne serait pas nécessairement contre un transfert de son cadre, mais ne l’exclurait pas de son projet pour autant.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe pourrait voir son aventure parisienne s’arrêter cet été. Pourtant titulaire aux côtés de Marquinhos dans la charnière centrale et ayant un statut de leader dans le vestiaire, le joueur de 26 ans est, malgré tout, régulièrement annoncé sur le départ ces derniers jours. Cependant, Luis Campos voudrait compter sur lui pour la saison prochaine, comme l’a révélé Le Parisien , même si un transfert ne serait pas à exclure en cas d’offre de plus de 50M€, et si le joueur doute de son avenir. Des informations qui viennent rejoindre celles de Fabrizio Romano.

Le PSG est ouvert à un transfert pour Kimpembe

Comme l’explique le journaliste spécialiste du mercato, le PSG serait bien ouvert à un transfert pour Presnel Kimpembe. Néanmoins, le défenseur central ne serait pas exclu du projet pour autant. En effet, Christophe Galtier et Luis Campos apprécieraient son profil de leader dans le vestiaire et pourraient tout de même compter sur lui pour la saison prochaine. Aux yeux de la direction parisienne, un départ serait possible pour le champion du monde 2018, mais pas nécessairement obligatoire.

Mais une prolongation n’est pas à exclure pour autant

Cependant, son avenir dépendrait des offres qu’il aura sur la table cet été. Ce serait pour cela que les négociations pour sa prolongation commenceraient à trainer en longueur. Mais si aucune offre ne le satisfait, Presnel Kimpembe pourrait envisager de parapher un nouveau contrat avec le PSG. Dans le même temps, le joueur de 26 ans ne manquerait pas de prétendants pour son avenir. En effet, Chelsea, la Juventus et l’Atletico de Madrid penseraient à le recruter lors de ce mercato estival. Affaire à suivre...