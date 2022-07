Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les recrues les moins bling-bling de QSI

Publié le 3 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Au PSG, on souhaite totalement revoir la politique de recrutement sur le marché des transferts. Jusqu’à présent, le club de la capitale était habitué à sortir le chéquier pour recruter des stars. Cela pourrait être fini. Au PSG, on ne voudrait plus du bling-bling. Une politique déjà adoptée à certains moments par le passé.

Fini le strass et les paillettes au PSG. « On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », expliquait dernièrement Nasser Al-Khelïfi. A Paris, on ne veut plus recruter de stars et c’est notamment pour cela que Neymar et Lionel Messi seraient poussés vers la sortie. Désormais, il faut donc s’attendre à moins de clinquant, mais du plus efficace à Paris. Un changement total de stratégie bien que ces dernières saisons, le PSG a déjà recruter certains joueurs loin d’être emballants sur le papier.

Transferts - PSG : Messi, Neymar… Le PSG opère sa révolution sur le mercato https://t.co/kSmnzJw8sz pic.twitter.com/jD92uW117A — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Marco Verratti

C’était notamment le cas avec Marco Verratti en 2012. Quand Leonardo est parti le chercher à Pescara en Serie B, l’Italien était un total inconnu. Au PSG, on a ainsi tenté le pari et il a payé puisqu’au fil des saisons, Verratti est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui, l’un des meilleurs dans l’entrejeu et l’un des piliers du PSG.

Thomas Meunier

L’arrivée de Thomas Meunier au PSG en 2016 fait partie de celles loin d’être le plus bling-bling dans la capitale. Le latéral droit est arrivé en provenance du FC Bruges, le même été que Jesé notamment, sur lequel le club de la capitale avait énormément misé. Débarqué au PSG, Meunier était très loin du profil type de recrues du club de la capitale. Le Belge a finalement réussi à se faire une place au milieu de toutes ses stars pour s’imposer dans le onze de départ.

Danilo Pereira

Au PSG, les stars se sont ainsi succédées lors des mercato. En 2020, Leonardo fait pourtant venir Danilo Pereira, un profil très loin de ces grands noms qui sont passés par le club de la capitale. Si l’arrivée du Portugais en avait alors étonné plus d’un, les plus sceptiques peuvent désormais voir que Danilo Pereira dispose d’un gros rôle du côté du PSG, entré dans la rotation au milieu de terrain chez les champions de France. Travailleur de l’ombre, l’ancien du FC Porto a su montrer par ses qualités et non son nom qu’il pouvait avoir sa place à Paris.

Eric Maxim Choupo-Moting

Que dire également d’Eric Maxim Choupo-Moting. A l’été 2018, le Camerounais débarque en provenance de Stoke City. Un transfert auquel on ne pouvait clairement pas s’attendre alors que quelques mois auparavant le PSG lâchait des millions d’euros pour faire venir Neymar ou Kylian Mbappé. Choupo-Moting s’est alors retrouvé au milieu de ses stars parisiennes et bien que son statut n’était pas le même, il a su montrer qu’il pouvait être important comme face à l’Atalanta en Ligue des Champions.

Yuri Berchiche

En 2017, le PSG a ainsi fait venir Neymar, Kylian Mbappé, Dani Alves. Et au milieu de ces énormes noms de la planète football, on retrouve celui de Yuri Berchiche. L’Espagnol est lui arrivé de la Real Sociedad et à l’instar de Meunier, il était très loin de répondre au profil de la recrue type qu’on attendait au PSG. Malgré cela, le latéral gauche a su se faire une place dans le vestiaire des Parisiens au milieu de toutes ses stars.

Benjamin Stambouli

A l’été 2015, le PSG en surprend également plus d'un en allant chercher Benjamin Stambouli du côté de Tottenham. Ancien joueur de Montpellier, le milieu de terrain a ainsi rejoint celui des Parisiens, qui était alors l’un des meilleurs en Europe. Un recrutement étonnant, et au final, ce coup n’a clairement pas fonctionné puisque Stambouli n’a absolument marqué les esprits au PSG.