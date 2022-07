Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Entre le Real Madrid et Kylian, ce n’est pas terminé

Publié le 3 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé a surpris son monde en prolongeant son contrat au PSG, et en particulier le Real Madrid, la porte du club merengue n’est pas fermée pour le champion du monde. Contrairement à ce que certains journalistes espagnols se sont fatigués à répéter dans la foulée de sa prolongation au PSG.

En juillet 2021, Kylian Mbappé demandait aux dirigeants du PSG de lui offrir un bon de sortie pour qu’il puisse quitter le club de la capitale une année avant l’expiration de son contrat et d’éviter de fausser compagnie au Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre en 2022. Un aveu de Kylian Mbappé de son propre chef lors d’entrevues avec L’Équipe et RMC Sport les semaines suivantes. Finalement, contre toute attente, Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat au PSG pour trois saisons supplémentaires soit jusqu’en juin 2025 le 21 mai dernier.

La méprise du Real Madrid concernant le choix de Mbappé

Un choix que n’a pas compris Florentino Pérez comme il n’a pas manqué de le souligner sur le plateau d’ El Chiringuito à la mi-juin. « Ce Mbappé, ce n’est pas celui que j’ai connu. Le Mbappé qui ne veut pas participer à des opérations de sponsoring n’est pas ce Mbappé que je veux. Aucun joueur n’est au-dessus du club. Moi je croyais au Mbappé qui avait un rêve (…) Emmanuel Macron a appelé Kylian Mbappé, ça n'a aucun sens. Le PSG lui a proposé d'être le chef de file du projet, ça a tout changé. Je n'ai pas vu le même Kylian Mbappé qu'on voulait (…) Mbappé avait un rêve, on a essayé de l’acheter l’été dernier. Et il a fallu attendre un an. Il continuait de vouloir venir et 15 jours avant, tout a changé. À cause de la pression politique et pour des raisons économiques ».

Florentino Pérez laisse la porte du Real Madrid ouverte

Pour autant, ce contre temps ne serait pas forcément synonyme de la fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. C’est en effet ce que le président du club merengue, Florentino Pérez, faisait passer en parallèle à El Chiringuito ces dernières semaines. « Je n'ai jamais dit que c'était fini pour toujours entre Kylian Mbappé. et le Real Madrid. Je n'ai jamais dit ça. En trois ans, beaucoup de choses peuvent changer ».

Mercato - PSG : Mbappé a fait une énorme annonce sur le Real Madrid https://t.co/hxyjTBmUT6 pic.twitter.com/LSo7giEvJb — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Au même titre que Luka Modric