Mercato - PSG : Icardi sur le départ, une énorme offre arrive… pour Wanda Nara

Publié le 2 juillet 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, le PSG entend notamment se séparer de Mauro Icardi. Aujourd’hui, l’Argentin n’est clairement plus désiré dans la capitale. Reste à lui trouver un point de chute. Bonne nouvelle, Monza serait intéressé à l’idée de faire venir Icardi. Et le club lombard serait prêt à tout pour avoir gain de cause.

Au PSG, la liste des indésirables est longue. On y retrouve notamment Mauro Icardi. Ainsi, cet été, Antero Henrique va tout faire pour tenter de se débarrasser de l’Argentin. Cela pourrait être possible grâce à Monza, promu en Serie A. En Lombardie, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani seraient très intéressés à l’idée de faire venir Icardi cet été.

Monza tente de séduire Mauro Icardi…

Mauro Icardi va-t-il alors prendre la direction de Monza ? Le club italien aurait en tout cas entamé les grandes manoeuvres avec le PSG. Ainsi, selon les informations du Corriere della Sera , Monza aurait débuté les contacts avec Luis Campos à propos d’Icardi.

… et Wanda Nara

Et pour rafler la mise, Monza tente tout pour séduire le clan Icardi, notamment Wanda Nara, femme et agent de l’attaquant du PSG. En effet, comme l’a révélé le média italien, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani souhaiteraient offrir à Wanda Nara la présentation de certains programmes sur Mediaset.