Mercato : Une prolongation imminente pour Dembélé ? La réponse du Barça

Publié le 3 juillet 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé au FC Barcelone jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris ? Bien qu’il dispose actuellement du statut d’agent libre, Dembélé serait proche d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024. Président du FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas confirmé la tendance.

Ousmane Dembélé proche de prolonger son contrat au FC Barcelone ? C’est en effet la direction que semble prendre le feuilleton Dembélé bien que selon la presse ibérique, son entourage aurait souhaité temporiser afin de pouvoir faire monter la sauce et disposer de potentielles nouvelles offres de contrat de la part de clubs européens et du FC Barcelone.

Cependant, le FC Barcelone refuserait de proposer un contrat assorti d’un salaire plus important que la réduction à 40% de ses revenus actuels. À en croire différentes informations ayant circulé en Espagne que ce soit via SPORT et Marca , la signature d’une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons serait proche d’être effectuée.

🇫🇷@JoanLaportaFCB y Dembélé:“Xavi lo quiere”“Es una persona que queremos mucho”“Ha hecho media temporada a un gran nivel”“Nos contestó sin un sí ni un no”“Estamos tranquilos, mantenemos una buena relación personal”📻Más sobre Dembélé a las 00h en @tjcope #fcblive pic.twitter.com/T0ljrrqMKM — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 3, 2022

« Il nous a répondu sans oui ni non »