Mercato - PSG : Pour ce protégé de Mourinho, Campos sait à quoi s'en tenir

Publié le 5 juillet 2022 à 23h15 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif pour la saison prochaine, le PSG pourrait aller piocher en Serie A. Après Gianluca Scamacca, Luis Campos garderait un œil sur Nicolo Zaniolo. Cependant, le joueur de 23 ans de l'AS Rome serait également dans le viseur de la Juventus. Pour le moment, aucun club ne serait passé à l’action pour l’Italien et le PSG pourrait donc avoir une chance de s’attacher ses services.

Cet été, le PSG entend bien se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha et tout serait proche d’être conclu pour le transfert de Gianluca Scamacca. Néanmoins, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien aurait encore quelques noms en tête, dont celui de Nicolo Zaniolo. Le joueur de l'AS Rome pourrait venir combler le vide laissé par le départ d’Angel Di Maria. Et Luis Campos pourrait avoir une chance dans ce dossier.

Personne n’a encore bougé pour Zaniolo

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, une nouvelle réunion aurait eu lieu entre Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, et Claudio Vigorelli, l’agent de Nicolo Zaniolo, ce mardi. Les deux hommes auraient discuté de l’avenir du milieu offensif polyvalent de 23 ans. Par ailleurs, aucun club n’aurait avancé sur le dossier du joueur. L’AS Rome n’aurait reçu aucune offre concrète, même de la part de la Juventus.

L’AS Rome va essayer de tirer le plus d’argent possible de son transfert

Toute les offres devraient être évaluées par le club romain pour Nicolo Zaniolo. Le pensionnaire de Serie A n’exclurait aucun prétendant dans ce dossier. Mais si personne ne se manifeste, l’AS Rome devrait de nouveau prendre rendez-vous avec le clan de l’international italien pour évoquer sa prolongation. Le joueur est en fin de contrat en juin 2024, mais l’AS Rome aimerait le conserver un peu plus longtemps. Mais si un transfert a lieu cet été, la formation romaine devrait essayer d’en tirer le plus d’argent possible. Le PSG est prévenu.