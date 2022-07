Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos peut enfin lancer l’opération Icardi

Publié le 5 juillet 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Annoncé comme l’un des premiers candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne croule pas vraiment sous les offres. Mais maintenant que Luis Campos a réglé le dossier de l’entraineur et a surtout bouclé l’arrivée de Gianluca Scamacca en provenance de Sassuolo, il peut pleinement se consacrer à la recherche d’un nouveau club pour Icardi.

Si certains avaient des doutes sur le grand projet dégraissage en marche au Paris Saint-Germain, ils ont été balayés par Christophe Galtier. Présenté ce mardi comme le successeur de Mauricio Pochettino, le nouvel entraineur du PSG a confirmé que l’effectif actuel doit absolument être réduit. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain » a expliqué Galtier, lors de sa première conférence de presse au PSG. « Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif ». Un message direct envoyé aux indésirables du club, qui sont particulièrement nombreux...

C’est assez calme pour le moment

C’est surtout le cas de Mauro Icardi ! Après une saison catastrophique, l’Argentin ne semble plus du tout rentrer dans les plans du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, Leonardo avait déjà senti le vent tourner et aurait tenté de luis trouver un nouveau club lors du mercato hivernal, sans succès. La tâche ne s’annonce pas plus simple pour Luis Campos, puisque les pistes sont tombées à l’eau les unes après les autres pour Icardi. O Jogo a d’ailleurs révélé récemment que l’attaquant du PSG aurait éconduit les avances de Wolverhampton, puisqu'il n’aurait pas envie de jouer en Angleterre.

La folle piste OGC Nice

Et pourquoi pas rester en Ligue 1 ? Tout récemment, La Gazzetta dello Sport a ouvert une piste inédite pour Mauro Icardin qui serait vraisemblablement dans le viseur de l’OGC Nice. Avec le départ de Christophe Galtier au PSG et l’arrivée de Lucien Favre, les dirigeants niçois souhaiteraient modifier en profondeur l’équipe première et Kasper Dolberg pourrait en être la principale victime. Ainsi, pour remplacer le Danois qui n’a jamais convaincu depuis son arrivée, Nice aurait l’intention de miser sur Icardi.

Avec Scamacca en main, Campos peut mettre Icardi à la porte