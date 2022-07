Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris on va devoir faire un effort pour se débarrasser d’Icardi

Publié le 3 juillet 2022 à 10h30 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi doit trouver une solution pour son avenir. Et alors que les portes des grands clubs européens semblent se fermer les unes après les autres, une nouvelle piste s’est récemment ouverte avec Monza, le très ambitieux promu de Serie A... de propriété d’un certain Silvio Berlusconi.

Comme à chaque session de mercato depuis quelques années, Mauro Icardi est une nouvelle fois annoncé sur le départ. Il faut dire que l’attaquant a réalisé une saison catastrophique avec le Paris Saint-Germain et avec Luis Campos qui souhaite recruter Gianluca Scamacca, sa place pourrait se réduire au cours des prochains mois. Mais ou pourrait-il rebondir ? Un retour en Serie A semblait être tombé à l’eau et la seule solution pouvait venir de la Premier League. Une solution quasiment inespérée s’est toutefois présentée récemment, même si elle semble assez compliquée...

Mercato - PSG : Luis Campos s'est décidé pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/1Xw6eGgZD8 pic.twitter.com/h2TKWypwID — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

La folle envie de Monza

Depuis quelques jours, les médias italiens s’emballent autour d’une arrivée de Mauro Icardi à Monza, qui a découvert pour la première fois de son histoire la Serie A et qui est piloté par deux vieux briscards du football italien, avec Silvio Berlusconi et Adriano Galliani. Ce dernier n’a d’ailleurs pas dit non, lorsqu’il a été interrogé sur une possible arrivée d’Icardi, déclarant notamment : « Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"... ». Il Corriere della Sera a d’ailleurs annoncé que Galliani aurait déjà eu un contact avec l’entourage d’Icardi et surtout Wanda Nara, qu’il connait très bien.

Berlusconi prêt à offrir un poste... à Wanda Nara ?

Le rôle de Wanda Nara pourrait être central dans ce dossier. La compagne et agent de Mauro Icardi a souvent pensé à en retour en Italie depuis l’arrivée au PSG en 2019 et l’occasion semble être trop belle pour la laisser s’échapper. Il Messaggero a même expliqué qu’elle pourrait se voir proposer un poste chez Mediaset , dont le propriétaire n’est autre que Silvio Berlusconi, si jamais Icardi venait à s’engager en faveur de Monza.

Icardi va devoir convaincre le PSG