Mercato - PSG : Mauro Icardi veut rencontrer la nouvelle direction

Publié le 4 juillet 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Après une saison catastrophique, Mauro Icardi est plus que jamais annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui aurait déjà en main Gianluca Scamacca pour le remplacer. Les options manquent toutefois pour l’attaquant, qui pourrait finalement repartir par le très ambitieux promu de Serie A, le Monza de Silvio Berlusconi.

Cet hiver déjà, Leonardo avait senti le flop arriver et avait donc essayé de lui trouver une porte de sortie. Difficile toutefois qu'un club s’intéresse à un attaquant qui ne marque quasiment plus et qui surtout, gagne 10M€ par an. L’histoire semble se répéter pour Mauro Icardi, puisqu’Antero Henrique souhaite lui aussi s’en débarrasser lors de mercato estival, avec Le Parisien qui a récemment annoncé une arrivée imminente de Gianluca Scamacca au PSG, pour le remplacer.

Mercato - PSG : Icardi plombe son transfert https://t.co/uDcpFsowVp pic.twitter.com/yLednkU2e1 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

La mission impossible de Monza

Mais ou pourrait aller Mauro Icardi ? Si des pistes prestigieuses avaient été évoquées ces derniers mois comme celles menant à la Juventus et l’AC Milan, c’est un tout autre candidat qui semble se présenter. Il s’agit de Monza, qui selon Il Messaggero serait prêt à se plier en quatre pour engager l’attaquant du PSG, avec Silvio Berlusconi même disposé à offrir un poste à la télévision italienne à sa compagne Wanda Nara.

Icardi va devoir convaincre le PSG