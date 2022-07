Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s'attaque à un nouveau buteur en Italie

Publié le 4 juillet 2022 à 23h00 par Hugo Chirossel

Le Paris Saint-Germain n’a pour le moment enregistré qu’une seule arrivée lors de ce mercato estival, en la personne de Vitinha. Mais Luis Campos travaille sur plusieurs dossiers et l’un deux s’appellerait Andrea Pinamonti, jeune attaquant de l’Inter Milan prêté à Empoli la saison dernière.

Ça bouge au Paris Saint-Germain. L’annonce de l’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino est imminente. Dans le même temps, Luis Campos travaille afin de renforcer l’effectif parisien. D’après les informations de TuttoMercatoWeb , le conseiller sportif du PSG pourrait prochainement bouger pour un jeune attaquant de Serie A après Gianluca Scamacca.

Transferts - PSG : Les 5 fois où le feuilleton Neymar a mis le feu au mercato https://t.co/KGQ7fmeTRi pic.twitter.com/Ejg6eOAHQ3 — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Luis Campos l’apprécie

En effet, Campos serait très intéressé par Andrea Pinamonti. Âgé de 23 ans, il appartient à l’Inter Milan et a été prêté à Empoli la saison passée, avec qui il a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en championnat. Sous contrat jusqu’en 2024, il serait également d’un intérêt de Monza, récemment promu en Serie A pour Pinamonti.

Monza veut l’associer à Mauro Icardi

Andrea Galliani, président du club lombard, rêverait de l’associer à un certain Mauro Icardi, lui aussi pisté par Monza et dont le Paris Saint-Germain cherche à se séparer. Luis Campos quant à lui suivrait Pinamonti depuis longtemps et souhaiterait le faire venir au PSG. L’Atalanta et la Salernitana seraient également sur le coup.