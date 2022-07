Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour la priorité offensive de Campos

Publié le 4 juillet 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Approché par le Paris Saint-Germain, Gianluca Scamacca semble être le grand objectif de Luis Campos pour renforcer l’attaque. Mais l’attaquant de Sassuolo semble avoir une très belle cote sur le marché, puisque plusieurs cadors se seraient intéressés à lui ces derniers jours, en Serie A comme dans le reste de l’Europe.

Indépendamment de ce qui va se passer pour Neymar, l’intention de Luis Campos est de recruter un attaquant avec un profil inédit pour le PSG. C’est le cas avec Gianluca Scamacca, qui peut jouer un rôle de pivot avec Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, même s’il reste un joueur très athlétique, pouvant également attaquer la profondeur. Des négociations ont rapidement été ouvertes avec Sassuolo, mais elles semblent faire du sur place depuis quelques jours.

Mercato - PSG : Mauro Icardi est prêt à quitter le Paris Saint-Germain https://t.co/rkvWdzmqF9 pic.twitter.com/VBnJ4KscMW — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Arsenal, l’Atlético et Newcastle font irruption dans le dossier Scamacca

Cela semble avoir permis à d’autres clubs de s’immiscer dans ce dossier. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les dirigeants de Sassuolo auraient été approchés tout récemment par Arsenal, l’Atlético de Madrid et Newcastle, qui seraient visiblement prêts à miser gros sur Gianluca Scamacca. Pour rappel, les dernières informations parlent d’une offre du PSG d’environs 40M€, plus 10M€ de bonus.

Il faudra trouver un club pour Icardi

Tout va toutefois dépendre de Mauro Icardi. En Italie, on assure que sans un départ de l’Argentin, le PSG ne pourra jamais débloquer une place pour Gianluca Scamacca. Le problème c’est qu’Icardi ne croule pas sous les offres actuellement. La piste la plus concrète semble le mener vers Monza, promu de Serie A, qui ne peut toutefois pas prendre en charge l’énorme salaire de 10M€ net par an de l’ancien capitaine de l’Inter.