Mercato - PSG : Icardi plombe son transfert

Publié le 3 juillet 2022 à 14h45 par Hugo Ferreira

Si l’aventure entre le Paris Saint-Germain et Mauro Icardi semble proche de son terme, l’international argentin ne compterait pas accepter la première offre qui se présente à lui. En effet, Wolverhampton souhaiterait attirer l’attaquant de 29 ans lors de ce mercato estival, cependant, celui-ci aurait refusé la première avance du club anglais.

Lors du mercato estival, l’une des priorités du Paris Saint-Germain sera de dégraisser son effectif. De nombreux joueurs ne donnent pas satisfaction, et devraient être poussés vers la sortie afin de libérer de la place pour les prochaines recrues. Alors qu’il n’avait plus d’avenir dans la capitale, Alphonse Aréola a notamment été transféré définitivement à West Ham, et d’autres éléments suivront, comme Mauro Icardi.

Le PSG veut se débarrasser d’Icardi

Après 3 années passées au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne devrait pas s’éterniser. En effet, l’Argentin n’a inscrit que 5 buts en 30 rencontres cette saison, et ne convainc plus sa direction. De nombreux supporters réclament son départ, et leur vœu devrait être exaucé puisque le PSG ne compte plus sur lui, et le poussera vers la sortie lors de ce mercato. Toutefois, le principal concerné aurait déjà refusé une offre.

Icardi a repoussé Wolverhampton

Alors que le Paris Saint-Germain ne devrait pas manquer une bonne occasion de vendre Mauro Icardi, l’Argentin ne compterait pas aller n’importe où. En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le joueur de 29 ans aurait reçu une proposition de Wolverhampton, mais l’aurait refusée.