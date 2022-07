Foot - Mercato - OM

Transferts - PSG : Un premier échec XXL se dessine pour le mercato de Campos

Publié le 3 juillet 2022 à 12h15 par Axel Cornic

Depuis son arrivée, Luis Campos a activé plusieurs pistes en Serie A pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Plusieurs semblent proches d’aboutir, comme celles menant à Milan Skriniar et à Gianluca Scamacca, mais d’autres s’annoncent beaucoup plus compliquées. C’est le cas de Nicolo Zaniolo, que Luis Campos aurait bien aimé arracher à l’AS Roma et à la Juventus.

Ce n’est toujours pas officiel pour l’arrivée de Christophe Galtier, qui patiente toujours après avoir été écarté par l’OGC Nice. Cela n’empêche pas Luis Campos d’être déjà bien avancé dans quelques dossiers de mercato, notamment avec Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport annonce une nouvelle offre du PSG pour les prochains jours, avec l’Inter qui pourrait bien empocher 70M€ du transfert de son défenseur.

Mercato - PSG : Antero Henrique prépare une grosse révolution https://t.co/jvDZXfdVAP pic.twitter.com/QDfQe9bXuW — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Campos s’est simplement renseigné pour Zaniolo

Le nouveau boss du recrutement du PSG pourrait ne pas connaitre le même succès avec Nicolo Zaniolo, qui est l’une des dernières pistes qu’il aurait activées. Il Corriere dello Sport nous explique ce dimanche que Luis Campos aurait approché l’AS Roma pour se renseigner au sujet de l’international italien, sans toutefois faire la moindre offre. La situation semble propice à un départ, puisque Zaniolo et son entourage seraient en froid avec la Roma, notamment à cause d’une prolongation qui ne devrait finalement pas arriver.

Merci... mais non, merci