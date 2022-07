Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier et Campos mettent une énorme pression pour Skriniar

Publié le 3 juillet 2022 à 10h10 par Axel Cornic

Annoncé comme le premier très gros coup de l’été du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar a été un nom glissé par Luis Campos dès son arrivée. Voilà plusieurs semaines déjà que des négociations sont évoquées, mais l’Inter ne change pas de position et réclamerait toujours 70M€ cash pour lâcher le défenseur slovaque, dont le contrat se termine en juin 2023.

En ce qui concerne la défense, seuls Marquinhos et Sergio Ramos semblent être intouchables. Tous les autres sont soit poussés vers la sortie soit envisageraient un départ, comme Presnel Kimpembe. Ainsi, rapidement après son arrivée Luis Campos a activé une piste défensive au Paris Saint-Germain avec Milan Skriniar, qui semble rapidement être devenu la grande priorité de ce début de mercato. Il n’est toutefois pas simple de négocier avec l’Inter, qui ne s’oppose pas à un départ de son joueur... mais qui veut tirer le maximum d’argent possible de sa vente.

Le PSG n’est pas arrivé à trouver la faille jusque-là

Ces derniers jours, les médias italiens auraient eu vent de plusieurs formules présentées par le PSG, toutes avec un joueur en échange afin de faire baisser le prix de Milan Skriniar. Certains parlent de 60M€ plus Julian Draxler, d’autres de Thilo Kehrer. Aucun des deux ne semble toutefois avoir séduit l’Inter, qui traverse une période assez compliquée et souhaiterait renflouer ses caisses, surtout après le retour de Romelu Lukaku.

Galtier et Campos veulent que ça se termine vite