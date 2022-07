Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos lance l’assaut final pour Milan Skriniar

Publié le 2 juillet 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, a déjà posé sa première pierre dans le nouveau projet sportif du PSG avec le transfert de Vitinha et travaillerait sur bien d’autres dossiers dont Renato Sanches. L’opération Milan Skriniar s’avère être délicate en raison des demandes financières de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert. Campos aurait pris les choses en main et lancé une nouvelle offensive pour boucler ce transfert la semaine prochaine.

Après Vitinha, place à Milan Skriniar ? Officiellement devenu un joueur du PSG le 30 juin contre un chèque de 40M€, comme le10sport.com vous le révélait dès le 18 juin dernier, Vitinha est la première recrue estivale du Paris Saint-Germain et surtout la première de l’ère Luis Campos. Cependant, le conseiller football du PSG veut que le club rêve plus grand et semble avoir de gros projets. En plus de Renato Sanches, une opération lancée par ses soins comme le10sport.com vous l’a également dévoilé, Luis Campos travaille en parallèle sur les dossiers Gianluca Scamacca et Milan Skriniar.

Consciente de l’intérêt du PSG pour Skriniar, l’Inter contre-attaque

L’Inter pourrait-elle bloquer Milan Skriniar en s’opposant à son départ ? Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta a tenu à calmer le jeu en début de semaine alors que le défenseur slovaque de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023, fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. « Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes. On va évaluer sereinement, on est toujours dans la situation où on ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré ».

Le PSG déjà d’accord avec Milan Skriniar sur son futur contrat

Que ce soit Le Parisien ou encore Get French Football News, les deux médias affirmaient dans la journée de mercredi que le PSG était déjà parvenu à convenir avec Gianluca Scamacca, Renato Sanches, information révélée par le10sport.com , et Milan Skriniar leurs potentiels futurs contrats au PSG. Et ce samedi, la Gazzetta dello Sport confirme la tendance. Dans ses colonnes du jour, le quotidien transalpin affirme que Milan Skriniar aurait accepté de signer en faveur du PSG bien que sa priorité initiale ait été de prolonger son contrat. En difficulté sur le plan financier, l’Inter serait contrainte de vendre et cela passerait par Skriniar. Un salaire annuel de 7,7M€ avec des bonus pouvant lui permettre d’atteindre 9M€ pour les cinq prochaines saisons.

Mercato - PSG : Galtier, Pochettino... Tout est réglé par Campos https://t.co/FV7hdMRgwc pic.twitter.com/mXAfLPiHdp — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Luis Campos reprend le contact avec l’Inter pour un transfert à 70M€