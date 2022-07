Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique prépare une grosse révolution

Publié le 3 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

De retour au PSG dans un rôle qui n'a pas encore été concrètement défini officiellement par le PSG, Antero Henrique semble néanmoins avoir en charge la gestion de la formation. Un domaine vivement critiqué ces dernières années, ce qui a provoqué de nombreux départs. Par conséquent, une révolution est prévue dans ce secteur afin de convaincre les plus grands talents du club de rester.

Ces dernières années, la gestion de la formation au PSG n'a pas manqué d'être critiquée. Et pour cause, de nombreux grands talents parisiens ont quitté le club avant même la signature de leur premier contrat professionnel. Mais ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi assurait vouloir résoudre ce problème. « Il y a onze ans j'ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd'hui je dis qu'on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris. On va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n'avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien . Et visiblement, les paroles vont s'accompagner d'actes puisque après les changements au sein de l'organigramme, une révolution est attendue pour la formation parisienne.

Révolution au centre de formation du PSG

En effet, en plus de Luis Campos, nommé conseiller football, et Christophe Galtier qui succède à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Antero Henrique a également fait son retour au sein de l'organigramme du club de la capitale. Si son rôle reste à définir, le Portugais devrait toutefois être notamment responsable de réorganiser el centre de formation. Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE , Yohan Cabaye devrait conserver son poste de directeur sportif du centre de formation, ce qui ne sera pas le cas de l'actuel directeur, Jean-François Pien, qui sera remplacé un profil plus expérimenté. Antero Henrique supervisera ces changements, tout comme la mise en place d'un groupe Elite qui devrait améliorer la post-formation au PSG et favoriser la passerelle entre les jeunes et l'équipe première. Dans cette optique, il n'est pas non plus impossible qu'une réserve soit remise en place. Elle avait été supprimée en 2019 par... Antero Henrique. L'équipe actuellement en National 3 pourrait prendre ce rôle.

De nouveaux clubs satellites ?

Une autre idée fait son chemin. En effet, comme lors de son premier passage au PSG, Antero Henrique aimerait mettre en place un partenariat avec un ou deux clubs dans des Championnats européens secondaires afin de leur prêter ses meilleurs jeunes éléments. Cela permet aux jeunes joueurs d'espérer avoir un temps de jeu important au sein d'un club compétitif, mais plus accessible que le PSG. Un premier accès au monde professionnel afin de poursuivre sa progression et revenir plus fort à Paris. Plusieurs clubs fonctionnent déjà comme cela à l'image de Chelsea ou encore l'AS Monaco.

Le premier couac Xavi Simons

Néanmoins, avant même l'instauration du nouveau projet au sein du centre de formation, Antero Henrique et Luis Campos doivent déjà faire face à un échec important. En effet, en fin de contrat, Xavi Simons a finalement décidé de quitter définitivement le PSG afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. C'est une petite surprise puisque les dernières informations faisaient état d'une prolongation à Paris avant un prêt au sein du club néerlandais. L'objectif au PSG est désormais d'éviter un nouveau couac avec ses Titis.