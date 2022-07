Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait faire capoter un transfert de Luis Campos

Publié le 3 juillet 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Annoncé comme la grande priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG, Gianluca Scamacca semble être toujours plus proche d’un transfert. Pourtant, en Italie on se questionnerait sérieusement sur les raisons d’un tel choix et l’attaquant de Sassuolo lui-même commencerait à se poser quelques questions.

Si Luis Campos veut construire un Paris Saint-Germain moins bling-bling que son prédécesseur, il semble garder les mêmes recettes. Tout comme Leonardo, il devrait largement se servir du côté de la Serie A, avec deux dossiers qui semblent être plus qu’avancés. Le plus important concerne Milan Skriniar, que l’on annonce toujours plus proche du PSG, qui devra toutefois faire un énième petit effort. La Gazzetta dello Sport assure que l’Inter reste campée sur sa position et réclamerait toujours 70M€ pour lâcher son défenseur, dont le contrat se termine en juin 2023. Pour le moment, le PSG serait arrivé à maximum 60M€, essayant d’insérer Julian Draxler ou encre Thilo Kehrer dans les négociations.

Mercato - PSG : Campos et Galtier ont tranché pour le retour de Rabiot https://t.co/bSDilL2Oyd pic.twitter.com/tmza5um3xt — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Scamacca, la grande priorité de Campos

L’autre dossier parisien qui sent bon la Serie A, concerne Gianluca Scamacca. Rapidement après son arrivée, Luis Campos a ouvert les discussions avec Sassuolo pour l’attaquant de pointe, qui semble être destiné à jouer les doublures de la MNM pour au moins une saison. Sky Sport Italia parlait récemment d’un possible transfert autour des 50M€, avec 40M€ de part fixe et 10M€ de bonus, alors que des clubs comme l’Inter, l’AC Milan et la Juventus semblent avoir lâché ce dossier. La seule véritable menace pour le PSG serait un retour de flamme du Borussia Dortmund, qui semblait voir en Scamacca le digne successeur d'un Erling Haaland parti à Manchester City. Cela fait toutefois plusiuers semaines que Sassuolo n'aurait plus aucune nouvelle de la part du club allemand...

Mancini inquiet pour son avenir au PSG

Mais est-ce vraiment le bon choix ? Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport rapporte l’inquiétude de Roberto Mancini, qui souhaite faire de Gianluca Scamacca l’attaquant titulaire de sa Squadra Azzurra . Le sélectionneur tricolore aurait peur que le joueur de 23 ans n’aille s’enterrer au PSG, succombant à la concurrence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et surtout Neymar. Il n'est pas le seul, puisque le joueur se poserait également des questions au sujet de son avenir, lui qui cette saison a enfin trouver une stabilité à Sassuolo, après de nombreux prêts depuis 2018, avec notamment le Genoa et une expérience à l'étranger aevc le PEC Zwolle.

L’encombrant Neymar...