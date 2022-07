Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a pris une décision retentissante pour ce chantier XXL de l'été

Publié le 5 juillet 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Leonardo, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Luis Campos. Intronisé au PSG en tant que conseiller football, le Portugais a la lourde tâche de faire le ménage dans l'effectif parisien, entre autres. Et alors qu'il aurait réfléchi à l'idée de mettre en place un loft pour les joueurs indésirables, le PSG aurait finalement décidé de mettre en place deux groupes d'entrainements bien distincts pour éviter toute sanction.

Tout de suite après avoir prolongé officiellement Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a pris une décision fracassante. En effet, le président du PSG aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas continuer à officier en tant que directeur sportif à Paris. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Campos en tant que conseiller football.

Pas de loft au PSG, mais...

Et s'il s'activerait pour renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos aurait également pour mission de dégraisser le futur groupe de Christophe Galtier. Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, le nouveau conseiller football parisien ne ménagerait pas ses efforts pour trouver un nouveau point de chute aux indésirables du PSG.

...deux groupes d'entrainements distincts

Selon les informations de L'Equipe divulguées ce mardi matin, le PSG aimerait se débarrasser de 10 à 15 joueurs lors de ce mercato estival. Parmi ces indésirables, il y aurait des élément sur lesquels le club parisien ne compte plus, d'autres qui n'ont pas donné satisfaction et dispose d'une bonne valeur marchande et ceux dont le profil n'apporte pas de valeur ajoutée. Ainsi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Rafinha et Idrissa Gueye seraient concernés par un départ cet été, même s'ils ne seraient pas tous poussés vers la sortie. Et en ce qui concerne Sergio Rico, il devrait être conservé si Keylor Navas se trouve un club où il pourra être titulaire cet été.

Direction Monza pour Mauro Icardi ?

Toutefois, le PSG peinerait à faire le ménage dans son effectif car ses joueurs auraient des salaires XXL et surtout parce que le marché n'aurait pas vraiment démarré. Alors qu'Abdou Diallo et Leandro Paredes auraient de grosses touches en Serie A, le PSG se montrerait un peu trop gourmand pour le moment. Mais pour faciliter les départs de ses indésirables, Luis Campos serait ouvert à l'idée de boucler des prêts, même s'il privilégierait les transferts. D'ailleurs, le conseiller football du PSG serait même disposé à prendre en charge une partie des salaires des joueurs. Ce qui n'aurait pas manqué d'alerter Monza, prêt à récupérer Mauro Icardi dans ces conditions cet été. Et pour éviter que les indésirables du PSG bloquent leur départ, Luis Campos aurait l'intention de mettre en place deux entrainements distincts - et non un loft - avec d'une part les hommes sur lesquels Christophe Galtier compte et, d'autre part, ceux qui ne font pas partie de ses plans et qui sont poussés vers la sortie cet été. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits.