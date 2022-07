Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les chiffres du nouveau transfert bouclé par Luis Campos

Publié le 4 juillet 2022 à 22h30 par Axel Cornic mis à jour le 4 juillet 2022 à 22h42

Après Vitinha, dont nous vous avions annoncé l’arrivé en exclusivité sur le10sport.com, Luis Campos serait sur le point de boucler un nouveau coup pour le Paris Saint-Germain. Il s’agirait de Gianluca Scamacca, attaquant de Sassuolo et de la Nazionale, qui devrait s’engager en faveur du PSG pour les quatre prochaines années.

Dès le départ de Leonardo, le Paris Saint-Germain a décidé de prendre une nouvelle direction et d’en finir avec le strass et les paillettes qui font son quotidien depuis plus de dix ans. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi, dont les propos semblent avoir irrité Neymar, qui se serait vraisemblablement senti visé. Il faut dire que le Brésilien sort d’une période assez compliquée avec le PSG et un départ pourrait bien faire le plus grand bien aux deux parties.

Une part fixe de 40M€, plus 10M€ de bonus

En attendant de trouver une possible porte de sortie à Neymar, Luis Campos aurait bouclé l’arrivée d’un nouveau renfort offensif. Le Parisien parle en effet d’une arrivée de Gianluca Scamacca pour une valeur totale de 50M€, tandis que Goal France parle plutôt de 40M€. En Italie on semble connaitre le véritable montant, puisque des sources proches du Paris Saint-Germain auraient expliqué à Sport Mediaset que Scamacca devrait débarquer pour 40M€ de part fixe, plus 10M€ de bonus.

3,5M€ par an, sur quatre ans

Ces sources nous en dévoilent plus sur le fin fond de ce dossier. Sport Mediaset assure en effet que du côté du PSG on parlerait d’un contrat de quatre ans pour Gianluca Scamacca, qui devrait gagner près de 3,5M€ par an. Un salaire qui semble effectivement couper avec les chiffres exagérés donnés aux recrues ces dernières années, puisqu’un Julian Draxler gagner près de 7M€ net par au PSG... alors qu’il ne joue que très peu.

Il faudra toutefois penser à Icardi