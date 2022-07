Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La clé du feuilleton Neymar détenue par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 juillet 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Au PSG, la direction sportive et la présidence assurée par Nasser Al-Khelaïfi sembleraient être prêtes à se séparer de Neymar afin de lancer un nouveau projet sportif autour de Kylian Mbappé. Et alors que le Brésilien semble disposer de portes de sortie à Chelsea et à Newcastle, Manchester United ferait irruption dans ce dossier si Cristiano Ronaldo quittait le club.

Neymar en partance pour Chelsea, pour Newcastle ou encore pour Santos ? Ces derniers jours, il est stipulé dans la presse que la star auriverde n’a plus sa place dans l’effectif du PSG. Et ce, bien que la clause automatique dans son contrat à compter du 1er juillet ait été activée pour que son contrat court jusqu’en juin 2027. Et les trois clubs ci-dessus semblent être bien placés pour accueillir Neymar.

Neymar et Ronaldo annoncés à Chelsea

D’ailleurs, The Evening Standard a affirmé ce lundi que les services de Neymar auraient été proposés, par le biais d’intermédiaires, à Chelsea et ce, au même titre que Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, les destinées des deux stars du PSG et de Manchester United pourraient bien être liées à en croire la branche britannique d ’ESPN.

Mercato - PSG : Poussé dehors, Neymar a une idée de sa prochaine destination https://t.co/trjPSoseuN pic.twitter.com/1K3uOTi36b — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

En cas de départ de Ronaldo, United se pencherait sur le cas Neymar