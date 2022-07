Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour Neymar, Thomas Tuchel va trancher

Publié le 4 juillet 2022 à 16h15 par Bernard Colas

Déçu du rendement de Neymar, le Paris Saint-Germain songe à se séparer de son attaquant. D’après la presse anglaise, des intermédiaires auraient proposé les services de la star auriverde à Chelsea, club dans lequel officie Thomas Tuchel. L’Allemand connaît bien le joueur pour avoir collaboré avec lui à Paris, mais celui-ci serait en plein doute.

Cet été, le PSG compte opérer de grands changements dans ses rangs, et Neymar pourrait directement être concerné. Kylian Mbappé apparaît plus que jamais comme la tête de gondole du projet QSI, amenant les propriétaires du club de la capitale à envisager un départ du numéro 10. Selon la presse anglaise, les services de Neymar auraient été proposés à Chelsea, l’un des rares clubs susceptibles d'avoir les moyens de se positionner financièrement sur ce dossier. Cependant, Thomas Tuchel ne serait pas convaincu par une arrivée du Brésilien.

Tuchel doute pour Neymar ou Cristiano Ronaldo

Selon The Evening Standard , Thomas Tuchel est réticent à l'idée de recruter une superstar, alors que les services de Neymar mais également de Cristiano Ronaldo ont été proposés au nouveau propriétaire du club Todd Boehly. L’ancien entraîneur du PSG craint en effet que la venue d’un grand nom ne vienne perturber l'équilibre de l'équipe et ne convienne pas à son style de football. Tuchel souhaite également éviter de répéter les erreurs commises l'été dernier en signant Romelu Lukaku pour 113M€.

