Mercato : Une grosse destination à oublier pour Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo aurait informé la direction de Manchester United qu’il souhaitait être transféré cet été, le Bayern Munich a été cité comme une des destinations possible pour le Portugais. Mais les Bavarois ne seraient pas intéressés, même en cas de départ de Robert Lewandowski.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Un an après son retour, Cristiano Ronaldo veut déjà quitter Manchester United. La faute à une saison décevante qui a vu les Red Devils finir à la sixième place de Premier League. Les Mancuniens ne joueront donc pas la Ligue des champions la saison prochaine, une compétition à laquelle Ronaldo est particulièrement attaché et qu’il souhaite disputer. Âgé désormais de 37 ans, l’international portugais ne veut pas laisser passer un an avant de pouvoir de nouveau disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le Bayern Munich n’est pas intéressé

Le Bayern Munich a directement été cité parmi les potentiels prétendants du Portugais. Mais d’après les informations de Marca , l’option Cristiano Ronaldo n’aurait jamais été envisagée du côté des Bavarois. Même si Robert Lewandowski venait à être vendu au FC Barcelone, les dirigeants du Bayern ne devraient pas bouger afin d’attirer le quintuple Ballon d’Or.

