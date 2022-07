Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les prétendants se bousculent pour cet indésirable de Campos

Publié le 4 juillet 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

Barré par la concurrence au PSG, Rafinha, de retour à l’entraînement à Paris pour la préparation, devrait quitter le club de la capitale cet été. La Real Sociedad voudrait le rapatrier. Le Celta Vigo et la Fiorentina seraient également intéressés par le Brésilien.

Arrivé au PSG à l’été 2020, Rafinha n’a jamais bousculé la hiérarchie. S’il était là pour étoffer l’effectif et apporter une plus-value lors de ses entrées, le Brésilien n’est jamais parvenu à montrer l’étendue de son talent. En plus de cela, Mauricio Pochettino ne s’est pas souvent appuyé sur lui. Résultat, il devrait quitter le PSG définitivement cet été.

La Real Sociedad veut rapatrier Rafinha

Après une année passée à la Real Sociedad en prêt, Rafinha a convaincu. A tel point qu’il pourrait y retourner. D’après les informations de Mundo Deportivo , le club basque serait prêt à le rapatrier, Rafinha a même reçu des appels de phare de ses anciens coéquipiers en Espagne. Mais la Real Sociedad n’est pas seule…

L’Italie et l’Espagne lui font de l’œil