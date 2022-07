Foot - PSG

PSG : Les 3 moments marquants de l’ère Mauricio Pochettino

Publié le 2 juillet 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Nommé en tant qu’entraîneur en janvier 2021 avec notamment l’étiquette de l’ancien capitaine du PSG au début des années 2000, Mauricio Pochettino n’a que trop peu fait chavirer le coeur des supporters du Paris Saint-Germain lors de ses dix-huit mais à la tête de l’effectif du club de la capitale. Retour sur trois moments marquants, positivement ou non, de l’ère Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est déjà terminé. Arrivé en janvier 2021 libre de tout contrat treize mois après son licenciement de Tottenham, le technicien argentin sera allé au bout de son contrat initialement signé avec les dirigeants du PSG. Cependant, à la fin de la saison passée, l’option pour le lier pour une année supplémentaire au Paris Saint-Germain a été activée. De quoi lui permettre d’espérer être sur le banc du PSG la saison prochaine comme Pochettino l’a fait savoir ces dernières semaines en interview. « J’ai encore un an de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. Toutes les semaines, j’étais viré. Le PSG essaie de se réinventer et le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis tranquille. J’aime Manchester City parce qu’il a laissé à Guardiola le temps de construire. Au PSG aussi, il y a besoin d’une telle phase. En donnant de la sérénité à ce projet, on sera proches de gagner la Ligue des champions » . Plus de temps, Mauricio Pochettino n’en a pas eu. En effet, un accord a été trouvé dans la journée de jeudi comme divers médias l’ont affirmé pour qu’une compensation financière de 10M€ lui soit versée à lui et à son staff technique pour la dernière année de leurs contrats respectifs. Alors que la page Pochettino a été tournée, voici l’occasion de revenir sur les dix-huit mois de l’ancien capitaine du PSG en tant qu’entraîneur et de s’attarder sur trois moments/promesses marquants.

La revanche sur le Barça au Camp Nou en février 2021

Seulement quelques semaines après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a repris le flambeau de Thomas Tuchel en Ligue des champions, qui était pour sa part allé jusqu’en finale de la C1 lors de l’édition précédente lors du Final 8 de Lisbonne. Premier obstacle pour Pochettino et pas des moindres puisque c’était le FC Barcelone de Lionel Messi. Quatre ans après la désormais célèbre remontada, le PSG se présentait à nouveau au Camp Nou, mais cette fois-ci avec Kylian Mbappé qui a tout bonnement marché sur la défense du Barça et était un grand artisan de cette victoire (4-1) avec son triple inscrit. D’ailleurs, Mauricio Pochettino a révélé après coup cet échange survenu en amont du 1/8ème de finale de Ligue des champions avec Kylian Mbappé. « Sa préparation ? La confiance a toujours été absolue. La confiance qu’on transmet à nos joueurs et qu’ils nous rendent. Il était tranquille avant le match. Il m’a demandé combien de fois j’avais gagné au Camp Nou. Je lui ai dit : "une fois". Il m’a dit qu’on allait gagner une deuxième fois. A la fin, il m’a dit : "voilà la deuxième ». De quoi poursuivre sur la belle vague du Trophée des champions remporté le 13 janvier 2021 face à l’OM (2-1). S’en est suivi un autre succès en 1/4 de finale face au Bayern Munich avant de s’incliner à l’Etihad Stadium face à Manchester City en 1/2 finale.

Pochettino avait fait la promesse de gagner à son arrivée, mais a échoué en Ligue 1 avant de se rattraper

Après un début de saison 2020/2021 très délicat pour Thomas Tuchel et ses hommes, privés d’un groupe au complet en raison des contaminations liées au Covid-19, le PSG ne réalise pas un début de championnat rêvé en Ligue 1 et accuse rapidement un retard sur ses concurrents au classement. À sa prise de fonctions en janvier 2021, Mauricio Pochettino a fait une grande promesse à ses joueurs lors de sa première prise de parole filmée et diffusée par Prime Video dans le cadre du documentaire This Is Paris . « Je pense que vous avez un talent incroyable, vous êtes l’une des meilleurs équipes du monde. Je suis très excité. Je parlais avec Marqui, avec Kylian. Le challenge c’est de gagner, et de créer un bon état d’esprit, pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez chez vous ». Résultat, Mauricio Pochettino, comme Unai Emery en 2017, a échoué dans la quête du dixième titre de champion de France au printemps 2021 en voyant le LOSC être sacré champion. Un an plus tard, grâce à une avance considérable sur ses poursuivants acquise tout au long de la saison, Pochettino remportait le premier titre en championnat de sa carrière d’entraîneur et de ce fait, le dixième du PSG en Ligue 1.

Le naufrage au Santiago Bernabeu, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase

Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, que ce soit lors du 1/8ème de finale aller le 15 février 2022 (1-0) ou au retour au Santiago Bernabeu (1-3), le PSG avait une avance au score cumulé de deux buts face au Real Madrid et ce, à trente minutes du coup de sifflet final de cette double confrontation. C’était cependant sans compter sur une erreur d’appréciation de Gianluigi Donnarumma qui a débouché sur la récupération, licite ou non, du ballon par Karim Benzema et engendré la révolte du Real Madrid. Résultat, totalement crispés, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1 devant un Pochettino stoïque sur son banc de touche, qui n’a pas su raviver la flemme dans les coeurs de ses hommes pour renverser la tendance. Le10sport.com vous révélait dès le 9 novembre dernier que le cas Mauricio Pochettino était déjà discuté à Paris et à Doha. Cette énorme déconvenue face au Real Madrid n’a, sans contestation possible, pas arrangé son cas.