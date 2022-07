Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Rabiot pousse toujours pour un retour

Publié le 5 juillet 2022 à 8h15 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot pourrait être l’un des acteurs de ce mercato estival. L’arrivée annoncée de Paul Pogba pourrait en effet le pousser à se trouver un nouveau club et si dans son entourage on pousse pour un retour au PSG, la Premier League pourrait venir rebattre les cartes pour son avenir.

Au début, ce n’était qu’une rumeur lancée par la presse italienne, qui s’est pourtant confirmée au fil des jours. Parti dans des circonstances assez controversées en 2019, Adrien Rabiot souhaiterait retrouver le Paris Saint-Germain. Pour être plus précis, c’est Véronique Rabiot qui aurait commencé à recoller les morceaux avec le club parisien, depuis le départ de Leonardo à la fin du mois de mai. D’ailleurs, au sein du nouveau PSG, on ne dirait pas non à un retour de Rabiot...

Mercato - PSG : L'incroyable retour de Rabiot prend forme https://t.co/hiw6QT5ymk pic.twitter.com/DSjsjasIgm — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Dans l’entourage de Rabiot, on donne la priorité au PSG

Ces derniers jours, la presse italienne a assuré que Christophe Galtier serait séduit par cette opération. Avec les nombreux départs planifiés par Luis Campos, le retour d’Adrien Rabiot serait un sacré coup, sachant qu’il connait bien le club ainsi que Marco Verratti, qui pourrait être son nouveau compère du milieu. Dans l’entourage de Rabiot, le PSG serait vu comme la grande priorité en cas de départ de la Juventus, qui ne fermerait pas vraiment la porte.

La Premier League pousse pour Rabiot