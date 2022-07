Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Galtier ont tranché pour le retour de Rabiot

Publié le 3 juillet 2022 à 11h45 par Axel Cornic

Actuellement à la Juventus, où son contrat se termine en juin 2023, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour au Paris Saint-Germain après l’avoir quitté en 2019. Dans son entourage, on aurait recollé les morceaux avec la nouvelle direction du PSG et cette option semble convaincre Luis Campos tout comme Christophe Galtier, le prochain entraineur.

C’est une folle rumeur qui a fleuri dans la presse italienne, dès la fin de saison. Inconstant depuis son arrivée, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus cet été, notamment à cause de l’arrivée programmée de Paul Pogba. Mais pour aller où ? Sa mère et agent Véronique Rabiot aurait commencé à recoller les morceaux avec le PSG dès le départ de Leonardo et désormais, un retour du milieu de terrain semble de plus en plus probable.

Mercato - PSG : A Paris on va devoir faire un effort pour se débarrasser d’Icardi https://t.co/s7eug8S7Nx pic.twitter.com/ak9fvG4AAC — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 3, 2022

Le retour de Rabiot a convaincu le PSG

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , cette option ne déplairait pas du tout au sein du PSG. C’est notamment le cas de Luis Campos, le nouveau boss du projet parisien, mais surtout de Christophe Galtier. Ce dernier, dont l’arrivée est toujours attendue, verrait d’un bon œil le retour d’un joueur du talent d’Adrien Rabiot.

La Juventus ne ferma pas la porte à un départ, mais...