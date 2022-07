Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons bientôt imité par un autre Parisien ?

Publié le 3 juillet 2022 à 9h10 par Hugo Ferreira mis à jour le 3 juillet 2022 à 9h11

En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum n’est plus en odeur de sainteté. En effet, le joueur de 31 ans n’a pas su convaincre la direction ainsi que les supporters, et beaucoup souhaitent s’en débarrasser. A la recherche d’un élément pour renforcer son milieu de terrain, le PSV Eindhoven rêverait d'un retour du Néerlandais, déjà passé au club entre 2011 et 2015.

Arrivé librement en provenance de Liverpool lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum a déçu cette saison. En effet, le milieu de terrain n’a pas eu l’impact espéré, et le PSG souhaiterait d’ores et déjà s’en débarrasser. Son aventure dans la capitale pourrait donc se terminer après seulement 38 matchs, et l’un de ses anciens clubs rêverait en interne d’un retour du Néerlandais, qui souhaite se relancer pour retrouver sa place en sélection, où il n’a pas été convié lors du dernier rassemblement.

Le PSV aimerait rapatrier Wijnaldum

Malgré ses mauvaises performances cette saison, Georginio Wijnaldum a tout de même des prétendants pour son avenir. Désireux de renforcer son entrejeu, le PSV Eindhoven a commencé les pourparlers avec le joueur du Spartak Moscou, Guus Til. Cependant, les Néerlandais rêveraient surtout d’un retour de Georginio Wijnaldum, selon les informations du Eindhovens Dagblad . Parti en 2015 pour s’engager à Newcastle, le joueur de 31 ans pourrait se laisser séduire, cependant, son important salaire au PSG poserait problème.

