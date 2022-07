Foot - Mercato

Transferts : Neymar, Cristiano Ronaldo… Thomas Tuchel peut mettre le feu au mercato

Publié le 5 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Pour des raisons totalement différentes, Neymar et Cristiano Ronaldo auraient des chances de respectivement quitter le PSG et Manchester United avant la clôture du mercato. Et après avoir joué aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone et au PSG, le nom de Neymar est directement lié à Cristiano Ronaldo du côté de Chelsea.

Parti à Chelsea à la toute fin du mois de janvier 2021 soit seulement quelques semaines après son licenciement du PSG, Thomas Tuchel n’a eu besoin que de six mois pour mettre la main sur le trophée tant souhaité par la direction du Paris Saint-Germain : la Ligue des champions. Et alors que Tuchel aurait tenté depuis son départ à deux reprises de s’attacher les services de deux de ses anciens joueurs au PSG, à savoir Presnel Kimpembe et Marquinhos, Thomas Tuchel verrait une star du Paris Saint-Germain lui être proposée en la personne de Neymar.

Neymar a été proposé à Chelsea et serait prêt à rejoindre la Premier League

Ces derniers jours, bien que la clause automatique à compter du 1er juillet ait été activée pour la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027, Neymar ne fait plus l’unanimité au PSG. Et alors que Thiago Silva l’a incité à le rejoindre en début de semaine dernière dans l’ouest de Londres à Chelsea, The Evening Standard a affirmé dans la journée de lundi qu’un départ en Premier League plairait à Neymar et que des intermédiaires l’auraient proposé à Chelsea. Cependant, le salaire mirobolant de Neymar au PSG, à savoir 36M€ à l’année, demeurerait un problème pour Chelsea.

Cristiano Ronaldo was offered to Chelsea and Neymar is open to a Stamford Bridge move. The focus is all on Raheem Sterling with Thomas Tuchel not keen to be seduced by star power: https://t.co/rpgpbMeb1H #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 4, 2022

Quid de Cristiano Ronaldo ?