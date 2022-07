Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour d'Adrien Rabiot ? La réponse

Publié le 4 juillet 2022 à 13h15 par Baptiste Lefilliatre

Annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot pourrait finalement ne pas rejoindre le club de la capitale cet été. Le milieu de terrain de la Juventus ne serait pas dans les petits papiers de son club formateur, qu'il avait quitté à l'été 2019. Au PSG, on aurait d'autres priorités pour l'entrejeu.

Le Paris Saint-Germain devrait connaitre un important renouvellement de son effectif pendant ce mercato estival. Parmi les secteurs du jeu à dégraisser, le milieu de terrain. En effet, seul Marco Verratti fait véritablement office de titulaire indiscutable, tandis que les autres joueurs du poste (Ander Herrera, Leandro Paredes, Gini Wijnaldum, pour ne citer qu'eux) ne répondent pas aux attentes. C'est dans ce contexte que Luis Campos, récemment nommé conseiller sportif du club de la capitale, s'est mis en quête de renforts dans l'entrejeu parisien.

Transferts - PSG : Luis Campos va passer à la vitesse supérieure pour le mercato https://t.co/jadKzyYHze pic.twitter.com/tpbarsCUFU — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 4, 2022

Un retour inattendu à Paris ?

Si le PSG a d'ores et déjà officialisé la signature de Vitinha en provenance du FC Porto pour cinq ans, un autre milieu de terrain était également annoncé avec insistance chez les champions de France en titre : Adrien Rabiot, qui a déjà évolué sous le maillot rouge et bleu entre 2012 et 2019, avant de prendre son envol vers la Juventus. Cependant, la réalité serait tout autre.

Le PSG ne veut pas de Rabiot